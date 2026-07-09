Роботодавець засумнівався у лікарняному працівника: коли ПФУ може розпочати перевірку

Пенсійний фонд перевіряє обґрунтованість видачі лікарняних, зокрема й за зверненням роботодавців.

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Роботодавці, які мають сумніви щодо обґрунтованості видачі або продовження листка непрацездатності працівника, можуть звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із проханням провести відповідну перевірку. Законодавство передбачає таку можливість, адже саме роботодавець приймає рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та несе відповідальність за правильність здійснення страхових виплат.

Коли листок непрацездатності є підставою для виплати допомоги

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також допомоги по вагітності та пологах є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що підтверджує факт усиновлення дитини чи встановлення опіки над нею.

Хто ухвалює рішення про призначення страхових виплат

Згідно з частиною третьою статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», рішення про призначення страхової виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймає страхувальник або уповноважені ним особи.

При цьому саме страхувальник або уповноважені ним особи:

здійснюють контроль за правильністю нарахування та своєчасністю здійснення страхових виплат;

ухвалюють рішення про відмову у призначенні або припинення страхових виплат повністю чи частково;

перевіряють підстави та правильність оформлення документів, які є обґрунтуванням для надання страхових виплат.

Чи може роботодавець звернутися до Пенсійного фонду для перевірки лікарняного

Перевірку обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності, а також документів, що стали підставою для їх формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіальних органів Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі. Перелік таких лікарів затверджує правління Пенсійного фонду.

Однією з підстав для проведення такої перевірки є звернення роботодавця. Це передбачено Порядком проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2023 року № 185.

Висновок

Таким чином, якщо у страхувальника виникають сумніви щодо законності видачі або продовження листка непрацездатності працівника, він має право звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про проведення перевірки обґрунтованості його видачі чи продовження. Така можливість прямо передбачена чинним законодавством і є одним із механізмів контролю за правомірністю призначення страхових виплат.

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