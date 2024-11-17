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Дональд Трамп планирует назначить Криса Райта на должность министра энергетики

08:50, 17 ноября 2024
Если кандидатура Райта будет утверждена, он также войдет во вновь Национальный энергетический совет.
Дональд Трамп планирует назначить Криса Райта на должность министра энергетики
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Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Криса Райта на должность министра энергетики. Об этом сообщает Bloomberg.

«Крис был ведущим технологом и предпринимателем в области энергетики. Он работал в ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой отраслях. Самое важное, что Крис был одним из пионеров, которые помогли запустить американскую сланцевую революцию, которая способствовала энергетической независимости США и трансформировала мировые энергетические рынки и геополитику», - говорится в заявлении Трампа.

Издание указывает, что Райт является основным исполнительным директором Liberty Energy Inc. - компании по предоставлению услуг гидроразрыва пластов нефти и природного газа в штате Колорадо и не имеет опыта работы в Вашингтоне.

«Он сделал себе имя как ярый сторонник нефти и газа, утверждая, что ископаемое топливо имеет решающее значение для распространения процветания и выведения людей из бедности. Угроза глобального потепления, по его мнению, преувеличена», – добавляет Bloomberg.

Трамп заявил, что в случае утверждения, Райт также войдет в новый Совет по национальной энергетике, который возглавит выдвиженец на должность главы Министерства внутренних дел Даг Бергум.

Избранный президент США пообещал возобновить проекты по экспорту сжиженного природного газа, поставленные на паузу администрацией Джо Байдена. Хотя Министерство энергетики не имеет существенных полномочий в сфере добычи нефти и газа, Райт будет играть ведущую роль в помощи Трампа в реализации его энергетических приоритетов, добавляет издание.

Bloomberg отмечает, что выбор Райта, чья компания является одним из крупнейших поставщиков услуг гидроразрыва пласта в мире, является демонстрацией поддержки Трампом метода добычи нефти и газа «горячими кнопками».

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США Дональд Трамп

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