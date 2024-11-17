Росія застосувала 120 ракет і 90 дронів, ППО вдалося збити понад 140 цілей — Володимир Зеленський

Окупанти застосували дрони різних типів, зокрема «Шахеди», крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети «Циркони», «Іскандери» та «Кинджали».

Росія 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Так, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема «Шахеди», крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети «Циркони», «Іскандери» та «Кинджали».

«Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків», - заявив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.

Президент подякував протиповітряній обороні - зенітним військам, пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

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