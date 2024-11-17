В Днепропетровской области вражеский обстрел унес жизни двух железнодорожников

В результате вражеского удара смертельные ранения получили двое железнодорожников.

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Россияне 17 ноября нанесли по Украине массированный удар с использованием разных видов ракет и беспилотников.

В результате вражеского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. Об этом сообщает Укрзализныця.

«В результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. Еще трое наших коллег ранены, их состояние пока удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Как сообщал Президент Владимир Зеленский, Россия 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 140 воздушных целей.

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