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Чи потрібно перереєструвати ПРРО у разі зміни адреси господарювання — відповідь ДПС

13:02, 17 листопада 2024
У разі зміни адреси господарювання необхідно перереєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій.
Чи потрібно перереєструвати ПРРО у разі зміни адреси господарювання — відповідь ДПС
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Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, чи потрібно перереєструвати ПРРО у разі зміни адреси господарювання.

Так, у разі зміни місцезнаходження або місця проживання суб’єкт господарювання для перереєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій має подати Заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316605) з позначкою «Перереєстрація».

У такому разі, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому суб’єкт господарювання обліковується як платник податків за основним місцем обліку, протягом двох робочих днів після переведення платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим місцем обліку засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС здійснюється перереєстрація ПРРО до контролюючого органу за новим основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Наголошується, що перед поданням відповідної заяви необхідно подати інформацію про зміни об’єкт оподаткування (повідомлення за формою 20-ОПП).

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РРО ДПС

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