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Над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів, — КМВА

12:08, 17 листопада 2024
Внаслідок ворожої атаки по столиці є постраждала.
Над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів, — КМВА
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Росіяни 17 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Востаннє такого потужного удару ворог завдав майже 3 місяці тому. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Для атаки українських міст, зокрема і Києва, противник застосував крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, аеробалістичні ракети «Кинджал» з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети «Циркон», крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря, ударні БпЛА.

Під ударом ворога опинилася практично вся територія України.

«В столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже 5 годин. Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет «Кинджал», кілька балістичних ракет Іскандер-М(KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон», до десятка ударних БпЛА (точні кількість та тип озброєння оприлюднять Повітряні Сили). Внаслідок масованого, комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі пошкоджено 5-типоверховий житловий будинок. В Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення. Достеменно відомо про одну постраждалу із забійною раною голови, її в задовільному стані було госпіталізовано до лікарняного закладу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Президент Володимир ЗеленськийРосія 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей.

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Київ обстріл

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