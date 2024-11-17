Міс Всесвіт-2024 — переможницею конкурсу краси вперше стала представниця Данії, фото

21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг принесла своїй країні першу в історії перемогу на конкурсі.

Фото: Associated Press

У Мексиці пройшов фінал конкурсу краси «Міс Всесвіт-2024». За корону боролися представниці 130 країн світу. Про це йдеться на офіційній сторінці конкурсу в Instagram.

Титул виборола представниця Данії — 21-річна Вікторія К’єр Тейлвіг. Вона принесла своїй країні першу в історії перемогу на конкурсі.

Друге місце на конкурсі краси посіла Чідімма Адетшина з Нігерії. Третє місце здобула мексиканка Марія Фернанда Белтран, за нею опинился представниця Таїланду Сучата Чуангсрі. Замкнула п'ятірку лідерів дівчина з Венесуели Ілеана Маркес.

Як відомо, представниця України Аліна Пономаренко не потрапила до гранд-фіналу.

На фіналі конкурсу п'ятьом фіналісткам поставили питання на різні теми, зокрема про лідерство та стійкість. К'єр довелося рефлексувати, як би вона жила, якби її ніхто не судив.

Вікторія К’єр Тейлвіг відповіла суддям, що нічого не змінила б, сказавши: «Я живу кожним днем». Коли пізніше її запитали, що вона хотіла б сказати глядачам, учасниця закликала «продовжувати боротися... незалежно від того, звідки ви прийшли».

«Я стою тут сьогодні, тому що я хочу змін, я хочу творити історію, і це те, що я роблю сьогодні», – промовила вона.

Востаннє представниця Європи перемагала на конкурсі вісім років тому – «Міс Всесвіт-2016» була француженка Айріс Міттенер.

Фото: Associated Press

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