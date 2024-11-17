У Китаї хворий на рак чоловік купив квартиру на гроші, зібрані на лікування від благодійників, — його запідозрили в приховуванні статків

Чоловік намагався зібрати 125 тисяч доларів на популярній платформі краудфандингу.

У Китаї 29-річний чоловік, хворий на рак, збирав кошти на лікування, які згодом витратив на купівлю нової квартири. Виявилося, що він приховав статки своїх батьків, закликаючи благодійників допомогти йому з лікуванням. Про це повідомляє myNEWS.

У чоловіка на прізвище Лан з Ічана в провінції Хубей, центральний Китай, діагностували лімфому Ходжкіна, рідкісну форму раку, і 14 жовтня він почав свою кампанію зі збору коштів на популярній платформі краудфандингу. Він намагався зібрати на лікування 900 000 юанів (125 000 доларів).

Хворий представився як випускник Нанкінського університету 2020 року в провінції Цзянсу, який працював у великій інтернет-компанії в Гуанчжоу до того, як йому діагностували важку хворобу. Він навіть надав офіційне свідоцтво, яке підтвердило лімфому.

Лан розповів, що фінанси його сім’ї були використані на лікування його батька, який помер від хвороби. Після цього родина була в боргах.

За словами його друзів, кампанія хворого зі збору коштів набула широкого поширення, прохання були розміщені в групах випускників і в соціальних мережах. Він навіть зняв відео, у якому звернувся до людей.

Однак серед донатерів виникли сумніви щодо фінансової прозорості чоловіка, коли 6 листопада він поділився зображеннями щойно купленої квартири в груповому чаті. Перед цим він якраз зібрав 97 000 доларів (700 000 юанів) за кілька днів.

Крім того виявилося, що його родина володіла кількома об’єктами нерухомості, включаючи дві квартири вартістю до мільйона юанів (140 000 доларів), та комерційною нерухомістю вартістю понад 3,8 мільйона юанів, яка приносила 145 000 юанів річного доходу від оренди.

А в його профілі на краудфандинговій платформі було зазначено лише одну нерухомість вартістю від 300 000 до 500 000 юанів (40 000 і 70 000 доларів) і автомобіль, який начебто продається.

Через таку ситуацію краудфандингова платформа закрила акаунт Лана 7 листопада, однак до того часу він уже отримав понад 270 000 юанів від 4536 учасників.

Чоловік водночас заявив, що поклав 200 000 юанів з пожертв на ощадний рахунок, заперечуючи звинувачення в тому, що він використовував кошти для покупки нерухомості.

Згодом краудфандингова платформа оприлюднила офіційну заяву, у якій підтвердила, що чоловік приховував реальне фінансове становище своєї родини, а 278 204 юанів будуть повернені донорам.

Також чоловіка додали до чорного списку платформи.

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