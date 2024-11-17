В Китае больной раком мужчина купил квартиру на деньги, собранные для лечения от благотворителей, — его заподозрили в сокрытии состояния

Человек пытался собрать 125 тысяч долларов на популярной платформе краудфандинга.

В Китае 29-летний мужчина, больной раком, собирал средства на лечение, которые впоследствии потратил на покупку новой квартиры. Оказалось, что он скрыл состояние своих родителей, призывая благотворителей помочь ему с лечением. Об этом сообщает myNEWS.

У мужчины по фамилии Лан из Ичана в провинции Хубэй, центральный Китай, диагностировали лимфому Ходжкина, редкую форму рака, и 14 октября он начал свою кампанию по сбору средств на популярной платформе краудфандинга. Он пытался собрать для лечения 900 000 юаней (125 000 долларов).

Больной представился как выпускник Нанкинского университета в 2020 году в провинции Цзянсу, работавший в крупной интернет-компании в Гуанчжоу до того, как ему диагностировали тяжелую болезнь. Он даже предоставил официальное свидетельство, подтвердившее лимфому.

Лан рассказал, что финансы его семьи были использованы на лечение его умершего от болезни отца. После этого семья была в долгах.

По словам его друзей, кампания больного по сбору средств получила широкое распространение, просьбы были размещены в группах выпускников и в социальных сетях. Он даже снял видео, где обратился к людям.

Однако среди донатеров возникли сомнения в финансовой прозрачности мужчины, когда 6 ноября он поделился изображениями только что купленной квартиры в групповом чате. До этого он как раз собрал 97 000 долларов (700 000 юаней) за несколько дней.

Кроме того, оказалось, что его семья владела несколькими объектами недвижимости, включая две квартиры стоимостью до миллиона юаней (140 000 долларов), и коммерческой недвижимостью стоимостью более 3,8 миллиона юаней, которая приносила 145 000 юаней годового дохода от аренды.

А в его профиле на краудфандинговой платформе была указана лишь одна недвижимость стоимостью от 300 000 до 500 000 юаней (40 000 и 70 000 долларов) и вроде бы продаваемый автомобиль.

Из-за такой ситуации краудфандинговая платформа закрыла аккаунт Лана 7 ноября, однако к тому времени он уже получил более 270 000 юаней от 4536 участников.

Муж одновременно заявил, что возложил 200 000 юаней с пожертвований на сберегательный счет, отрицая обвинения в том, что он использовал средства для покупки недвижимости.

Впоследствии краудфандинговая платформа обнародовала официальное заявление, в котором подтвердила, что мужчина скрывал реальное финансовое положение своей семьи, а 278 204 юаней будут возвращены донорам.

Также мужчину добавили в черный список платформы.

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