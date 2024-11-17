Украина и США начинают три проекта в сфере малых модульных

Украина конвертирует ТЭС на ММР при поддержке США.

Источник фото: weukraine.tv

Украина и Соединенные Штаты объявили о начале трех новых проектов в сфере малых модульных реакторов (ММР). Эти инициативы, достигнутые в рамках договоренностей на климатической конференции COP29 в Баку, будут реализованы в рамках программы FIRST (Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии ММР). Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Программа предусматривает:

Проект «Чистое топливо» - строительство пилотного завода для производства водорода и аммиака.

Проект «Феникс» - конверсию угольных электростанций на ММР.

Проект «Чистая сталь» - создание дорожной карты декарбонизации сталелитейной промышленности с использованием ММР.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил стратегическое значение этих инициатив:

«Несмотря на то, что наша страна пережила аварию на Чернобыльской АЭС и сейчас сталкивается с беспрецедентными вызовами в связи с оккупацией Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС, мы продолжаем двигаться вперед, модернизируя наш нынешний атомный парк и реализуя наши планы по строительству новых атомных генерирующих мощностей», - отметили в Минэнергетики.

Украина также поддержала Декларацию стран на COP28, обязавшись втрое увеличить свои ядерные мощности до 2050 года.

В Министерстве энергетики отметили, что технология ММР имеет ряд преимуществ, среди которых модульность, легкость транспортировки, высокий уровень безопасности и сниженные затраты на строительство. Реализация проектов будет происходить при участии ведущих энергетических компаний и научных учреждений Украины и США, что укрепит энергетическую безопасность и будет способствовать экономическому росту.

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