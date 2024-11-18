В Голосеевском районе Киева местный нашел гранату

В Голосеевском районе Киева мужчина заметил подозрительный предмет под деревом, который оказался похожим на гранату. Об этом сообщила патрульная полиция столицы.
На место происшествия оперативно прибыли патрульные, которые обеспечили охрану территории, а также вызвали следователей и взрывотехников для обследования опасной находки.
Правоохранители отмечают важность осторожного обращения в случае обнаружения подозрительных предметов:
«Друзья, мы еще раз подчеркиваем, будьте осторожны в случае обнаружения подозрительных предметов. Не приближайтесь к ним и не прикасайтесь к ним», - призвали в полиции.
Полиция призывает горожан быть бдительными и информировать правоохранителей о любых подозрительных находках.
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