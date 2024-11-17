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Мэр Львова предложил финансовое сотрудничество общин для поддержки армии и местных потребностей

16:40, 17 ноября 2024
Мэр Львова призвал усилить партнерство общин для взаимной поддержки.
Мэр Львова предложил финансовое сотрудничество общин для поддержки армии и местных потребностей
Источник фото: Львовский городской совет
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Городской голова Львова Андрей Садовый выступил с предложением усилить партнерство между украинскими территориальными общинами путем заключения соглашений, предусматривающих финансовую поддержку друг друга и украинских военных подразделений.

«Моя позиция четкая - враг у нас один. Сохранение городов - это сохранение государства, и это важно для всех нас. Украина - кандидат на вступление в ЕС - союз не только стран, но и городов и регионов. И я благодарен, что Президент это понимает», - отметил Садовый в своем обращении.

Чиновник также отметил, что средства от «реверса» должны оставаться в общинах и направляться на поддержку как местных потребностей, так и армии: «Децентрализация - это о доверии и справедливости. Это не когда забирают, а когда финансовый ресурс остается в общинах для увеличения их способности».

Садовый напомнил о своей недавней критике планов правительства изъять 2 млрд грн из бюджета Львова, подчеркнув, что это может поставить под угрозу финансирование образования, медицины и обороны:

«Сохранение городов - это сохранение государства. Украина как кандидат в ЕС должна строить союзы не только между странами, но и между городами и регионами».

В завершение Садовый призвал Верховную Раду, правительство и общины сосредоточиться на поиске компромиссов в интересах Украины:

«Предлагаю депутатам ВРУ, чиновникам и руководителям общин посвятить следующую неделю поиску общего компромисса в интересах Украины», - резюмировал Садовый.

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