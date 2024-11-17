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Мер Львова запропонував фінансову співпрацю громад для підтримки армії та місцевих потреб

16:40, 17 листопада 2024
Мер Львова закликав посилити партнерство громад для взаємної підтримки.
Мер Львова запропонував фінансову співпрацю громад для підтримки армії та місцевих потреб
Джерело фото: Львівська міська рада
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Міський голова Львова Андрій Садовий виступив із пропозицією посилити партнерство між українськими територіальними громадами через укладання угод, які передбачатимуть фінансову підтримку одна одної та українських військових підрозділів.

«Моя позиція чітка — ворог у нас один. Збереження міст — це збереження держави, і це важливо для всіх нас. Україна — кандидат на вступ до ЄС — союзу не лише країн, а й міст та регіонів. І я вдячний, що Президент це розуміє», — зазначив Садовий у своєму зверненні.

Посадовець також наголосив, що кошти від «реверсу» повинні залишатися в громадах і спрямовуватися на підтримку як місцевих потреб, так і армії: «Децентралізація — це про довіру і справедливість. Це не коли забирають, а коли фінансовий ресурс залишається в громадах для збільшення їх спроможності».

Садовий нагадав про свою нещодавню критику планів уряду вилучити 2 млрд грн із бюджету Львова, підкресливши, що це може поставити під загрозу фінансування освіти, медицини та оборони:

«Збереження міст — це збереження держави. Україна як кандидат до ЄС має будувати союзи не лише між країнами, а й між містами та регіонами».

На завершення Садовий закликав Верховну Раду, уряд і громади зосередитися на пошуку компромісів в інтересах України:

«Пропоную депутатам ВРУ, урядовцям і керівникам громад присвятити наступний тиждень пошуку спільного компромісу в інтересах України», – резюмував Садовий.

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