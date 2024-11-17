Мер Львова запропонував фінансову співпрацю громад для підтримки армії та місцевих потреб

Мер Львова закликав посилити партнерство громад для взаємної підтримки.

Джерело фото: Львівська міська рада

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив із пропозицією посилити партнерство між українськими територіальними громадами через укладання угод, які передбачатимуть фінансову підтримку одна одної та українських військових підрозділів.

«Моя позиція чітка — ворог у нас один. Збереження міст — це збереження держави, і це важливо для всіх нас. Україна — кандидат на вступ до ЄС — союзу не лише країн, а й міст та регіонів. І я вдячний, що Президент це розуміє», — зазначив Садовий у своєму зверненні.

Посадовець також наголосив, що кошти від «реверсу» повинні залишатися в громадах і спрямовуватися на підтримку як місцевих потреб, так і армії: «Децентралізація — це про довіру і справедливість. Це не коли забирають, а коли фінансовий ресурс залишається в громадах для збільшення їх спроможності».

Садовий нагадав про свою нещодавню критику планів уряду вилучити 2 млрд грн із бюджету Львова, підкресливши, що це може поставити під загрозу фінансування освіти, медицини та оборони:

«Збереження міст — це збереження держави. Україна як кандидат до ЄС має будувати союзи не лише між країнами, а й між містами та регіонами».

На завершення Садовий закликав Верховну Раду, уряд і громади зосередитися на пошуку компромісів в інтересах України:

«Пропоную депутатам ВРУ, урядовцям і керівникам громад присвятити наступний тиждень пошуку спільного компромісу в інтересах України», – резюмував Садовий.

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