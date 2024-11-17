Добровольці «Українського легіону» у Польщі склали присягу

Перша група добровольців «Українського легіону» розпочали бойову підготовку.

Джерело фото: Міністерство оборони України

На базі навчально-тренувального центру Збройних сил Польщі добровольці «Українського легіону» склали Військову присягу на вірність українському народові, повідомило Міністерство оборони України.

Після урочистої церемонії новобранці почали інтенсивний курс бойової підготовки. Він включає вогневу підготовку, елементи бою в обмежених просторах (CQB), тактичну медицину, мінну безпеку, топографію та інші важливі дисципліни. Навчання проводять досвідчені польські інструктори.

«Складання присяги — це одна з найважливіших та найурочистіших подій у житті військовослужбовця. Для добровольців легіону ця мить особлива, адже їхнє рішення стати на захист України є свідомим і рішучим. Підрозділ формується з високомотивованих воїнів, для яких захист Батьківщини від агресора є справою честі», — зазначив представник командування підрозділу Петро Горкуша.

Підрозділ формується з високомотивованих бійців, для яких оборона України від агресора є справою честі.

Як раніше писала «Судово-юиридична газета», перша група добровольців Українського легіону підписала контракти зі ЗСУ в Любліні.

Нагадаємо, перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства.

Детальну інформацію про умови вступу до Українського легіону можна знайти на офіційному сайті.

Раніше ми писали, що до Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців.

Джерело фото: Міністерство оборони України

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