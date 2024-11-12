Перша група добровольців Українського легіону підписала контракти зі ЗСУ в Любліні

600 добровольців Українського легіону подали заявки на вступ до ЗСУ.

Джерело фото: ukrinform

Перша група добровольців Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України, повідомляє Укрінформ. Підписання контрактів відбулося у рекрутинговому центрі, розгорнутому при Генеральному консульстві України в Любліні. Кожен з добровольців заздалегідь ознайомився з умовами контракту, після чого керівник центру по черзі запросив їх підписати документи.

«Вітаю в Збройних силах України», – зазначив керівник рекрутингового центру після кожного підписання контракту.

За словами представника центру Петра Горкуші, на сьогодні заявки на вступ до Українського легіону подали вже понад 600 осіб. Добровольці можуть підписати контракт на три роки або до завершення особливого періоду.

Після підписання контрактів, військовослужбовці будуть направлені на один із полігонів поблизу Любліна для навчання. Заняття проводитимуть інструктори з країн НАТО. Базовий курс підготовки триватиме 35 днів, після чого ті, хто потребує додаткового навчання за спеціалізацією, продовжать тренування в інших місцях.

Польська сторона надасть інфраструктуру, техніку та озброєння для навчання добровольців, тоді як українська забезпечить їх військовою формою та медикаментами. Наразі ще вирішується питання щодо повного оснащення підрозділу технікою та озброєнням для подальшого відправлення в Україну.

Нагадаємо, перший рекрутинговий центр відкрився у польському Любліні на базі українського Консульства.

Детальну інформацію про умови вступу до Українського легіону можна знайти на офіційному сайті.

Раніше ми писали, що до Українського легіону в Польщі зголосилася приєднатися дуже мала кількість добровольців.

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