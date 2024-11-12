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Спадщина є, а спадкоємці відсутні — кому дістанеться майно

16:50, 12 листопада 2024
Майно, яке не перейшло у власність до спадкоємців, передається територіальній громаді.
Спадщина є, а спадкоємці відсутні — кому дістанеться майно
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції розповіло, кому дістається спадщина про відсутності спадкоємців.

Трапляється так, що майно, яке не перейшло у власність до спадкоємців, передається територіальній громаді. Це відбувається, коли спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, їх усунено від права на спадкування, вони не прийняли спадщину або ж відмовились від її прийняття.

За цих умов орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходженням основної частини рухомого майна, подає до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Зробити це можна після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Заява також може бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця. Якщо власниками стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються ними пропорційно до вартості набутого відумерлого майна.

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