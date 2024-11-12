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Наследство есть, а наследники отсутствуют — кому достанется имущество

16:50, 12 ноября 2024
Имущество, не перешедшее в собственность к наследникам, передается территориальной общине.
Наследство есть, а наследники отсутствуют — кому достанется имущество
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, кому достается наследие об отсутствии наследников.

Случается так, что имущество, которое не перешло в собственность к наследникам, передается территориальной общине. Это происходит, когда наследники по завещанию и по закону отсутствуют, они отстранены от права на наследование, они не приняли наследство или отказались от его принятия.

При этих условиях орган местного самоуправления по местонахождению недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождению основной части движимого имущества, подает в суд заявление о признании наследства выморочным. Сделать это можно после истечения одного года с момента открытия наследства.

Заявление также может быть подано кредитором наследодателя, а если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения – собственниками или пользователями смежных земельных участков. В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по местонахождению недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Территориальная община, ставшая собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя. Если владельцами стали несколько территориальных общин, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются ими пропорционально стоимости приобретенного выморочного имущества.

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