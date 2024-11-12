Китай представил конкурента США истребителя-невидимку J-35

Китай представил новейший истребитель-невидимку J-35 на авиационной выставке в Чжухае.

Фото: EPA/UPG

На крупнейшей международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае, Китай продемонстрировал пятиминутный полет своего новейшего истребителя-невидимки J-35, который является аналогом американского F-35. Это был первый публичный показ самолета, ставший частью китайских усилий модернизировать свою армию и укрепить воздушное превосходство на фоне растущей напряженности в Азии.

Согласно информации Financial Times, на выставке также была представлена модель палубной версии J-35. Детали о характеристиках самолета остаются ограниченными, но аналитики считают этот запуск важным шагом в стратегии Китая, который стремится бросить вызов доминированию США, особенно в регионе вокруг Тайваня.

Разработка J-35 длилась десять лет в компании Shenyang Aircraft Corporation, являющейся частью государственной корпорации авиационной промышленности Китая. Самолет станет преемником J-20, который поступил на вооружение в 2017 году. Первые экземпляры J-35 присоединятся к военно-воздушным силам Китая в марте 2026 года.

Эти истребители способны выполнять удары «воздух-поверхность» и «воздух-воздух», а также могут взлетать с авианосцев. Однако пока Китай не анонсировал версию с вертикальным взлетом и посадкой, которой обладают американские F-35B. С запуском J-35 Китай присоединяется к списку стран, которые могут производить несколько моделей истребителей-невидимок, наряду с США.

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