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РСУ утвердила Положение об автоматизированной системе документооборота суда в новой единственной действующей редакции

12:56, 12 ноября 2024
Новая редакция Положения об АСДС вступит в силу после согласования с ГСА и публикации на сайте Совета судей.
РСУ утвердила Положение об автоматизированной системе документооборота суда в новой единственной действующей редакции
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11 ноября Совет судей Украины утвердил Положение об автоматизированной системе документооборота суда в новой единственной действующей редакции. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Докладывая по указанному вопросу, председатель Совета судей Украины Богдан Монич отметил, что Советом судей Украины было принято решение №10 от 26.04.2024 о необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота суда в новой действующей редакции. Это необходимо было сделать для урегулирования технических и организационных вопросов, обеспечения автоматизированного взаимодействия Положения об автоматизированной системе документооборота суда и модулей ЕСИТС, их одинакового понимания и применения судами соответствующих норм.

«Для наработки проекта Положения об автоматизированной системе документооборота суда в новой действующей редакции была образована рабочая группа в составе представителей Совета судей Украины, Высшего совета правосудия (по согласию), Государственной судебной администрации Украины (по согласию) и других заинтересованных лиц, работа которой стала основой нынешнего проекта Положения, которое должно способствовать четкой правовой определенности порядка функционирование автоматизированной системы документооборота в судах», - подчеркнул Богдан Монич.

Также в обсуждении вопроса об утверждении Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС) в новой единственной действующей редакции принял участие в. о. главы Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура. Он отметил, что ГСА Украины не имеет замечаний относительно проекта Положения новой редакции АСДС, вместе с тем он потребует согласования со всеми структурными подразделениями, которые будут задействованы на этапе его внедрения.

В итоге, заслушав и обсудив информацию председателя Совета судей Украины Богдана Монича о необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота суда в новой действующей редакции, РСУ утвердила новую редакцию Положения, отметив, что в действие она вступит после согласования с ГСА Украины и публикации на сайте Совета судей Украины.

Также мы писали, что органы судебной власти получили возможность через ЕСИТС создавать электронные запросы и получать официальные ответы из Госреестра физлиц как по идентификации личности, так и по имущественному состоянию и доходам.

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