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РСУ затвердила Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції

12:56, 12 листопада 2024
Нова редакція Положення про АСДС вступить в дію після погодження з ДСА та публікації на сайті Ради суддів.
РСУ затвердила Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції
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11 листопада Ради суддів України затвердила Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Доповідаючи із зазначеного питання, голова Ради суддів України Богдан Моніч зазначив, що Радою суддів України було прийнято рішення №10 від 26.04.2024 року про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції. Це необхідно було зробити з метою врегулювання технічних та організаційних питань, забезпечення автоматизованої взаємодії Положення про автоматизовану систему документообігу суду та модулів ЄСІТС, їх однакового розуміння та застосування судами відповідних норм.

«Задля напрацювання проєкту Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції була утворена робоча група у складі представників Ради суддів України, Вищої ради правосуддя (за згодою), Державної судової адміністрації України (за згодою) та інших зацікавлених осіб, робота якої стала основою нинішнього проекту Положення, що має сприяти чіткій правовій визначеності порядку функціонування автоматизованої системи документообігу в судах», - наголосив Богдан Моніч.

Також в обговоренні питання щодо затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС) в новій єдиній чинній редакції взяв участь т. в. о. голови Державної судової адміністрації України Максим Пампура. Він зазначив, що ДСА України не має зауважень стосовно проекту Положення нової редакції АСДС, разом з тим він потребуватиме погодження з усіма структурними підрозділами, які будуть задіяні на етапі його впровадження.

У підсумку, заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Богдана Моніча про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції, РСУ затвердила нову редакцію Положення, зазначивши, що в дію вона вступить після погодження з ДСА України та публікації на сайті Ради суддів України.

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