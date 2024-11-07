ЄСІТС отримав доступ до Держреєстру фізосіб – платників податків: які можливості надає доступ судів до реєстру

Органи судової влади отримали змогу через ЄСІТС створювати електронні запити та отримувати офіційні відповіді із Держреєстру фізосіб, як щодо ідентифікації особи, так і щодо майнового стану та доходів.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили про реалізацію доступу до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Таким чином, зазначається, реалізовано спільний наказ № 304/262 від 24.06.2024 Міністерства фінансів України та Державної судової адміністрації України «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційними системами Державної податкової служби України та Державної судової адміністрації України».

Цей Порядок регламентує електронну інформаційну взаємодію між електронними інформаційними ресурсами ДПА та ДСА України, правила подання до ДПА сформованих суб’єктами подання запитів засобами ЄСІТС запитів щодо отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків інформації та формування і надання податковою відповідей на такі запити.

Відтепер органи судової влади, зокрема:

місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд та вищі спеціалізовані суди;

члени Вищої ради правосуддя, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя та уповноважені особи секретаріату Вищої ради правосуддя;

члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та уповноважені працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

отримали змогу через ЄСІТС створювати електронні запити та отримувати офіційні відповіді із Державного реєстру фізичних осіб, як щодо ідентифікації особи, так і щодо майнового стану та доходів.

Доступ судів до реєстру фізичних осіб - платників податків надає такі можливості:

Оперативне отримання актуальної інформації про фізичних осіб.

Скорочення часу на перевірку документів та даних.

Зменшення ризику помилок у даних про особу.

Покращення співпраці з іншими державними органами.

Забезпечення цілісності даних.

Автоматичне заповнення документів.

Більш ефективний захист персональних даних.

Коли інформація РНОКПП внесена в Автоматизовану систему документообігу суду, відображена в судовому рішенні, особа, якої це стосується, отримує відповідне повідомлення (нотифікацію) в Дія, а отже в реальному часі має доступ до судової інформації про себе і через цей додаток.

Оперативний доступ до інформації про майновий стан та доходи дозволить також і пришвидшити роботу щодо добору суддів та перевірки діючих суддів на доброчесність.

Звертатися із запитами відповідно до цього Порядку можуть органи судової влади, зокрема місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд та вищі спеціалізовані суди, члени Вищої ради правосуддя, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя та уповноважені особи секретаріату Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та уповноважені працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Порядок надав можливість за допомогою ЄСІТС отримати інформацію:

пошуку даних про реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків;

отримання інформації про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи.

Порядок встановив вимоги і до відповіді ДПА України.

Якщо фізичну особу ідентифіковано в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, відповідь має містити відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) і прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності).

Щодо запитів про джерела та суми доходів за запитуваний період, відповідь на запит має містити додаткові відомості:

код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) і назву або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) податкового агента;

суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та звітних періодів (починаючи з 2015 року), а також у розрізі місяців (починаючи з 2021 року) та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, суму нарахованих та сплачених податків з доходів фізичної особи;

загальну суму доходу, нарахованого та виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та років (починаючи з 1998 року);

дату прийняття на роботу (за наявності);

дату звільнення з роботи (за наявності);

загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);

період, за який надається інформація.

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