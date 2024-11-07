Денис Шмигаль відповів, від чого залежатиме ситуація з відключенням світла взимку

В уряді готуються до зимового сезону за всіма можливими напрямками.

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Ситуація з відключенням світла в Україні в зимовий період залежатиме від інтенсивності російських атак. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що наразі ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів.

«Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему», - підкреслив прем’єр.

Шмигаль розповів, що в уряді готуються до зимового сезону за всіма можливими напрямками.

«Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах», - зазначив прем’єр.

За його словами, бізнес також може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень взимку.

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