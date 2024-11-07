Денис Шмыгаль ответил, от чего будет зависеть ситуация с отключением света зимой

В правительстве готовятся к зимнему сезону по всем возможным направлениям.

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Ситуация с отключением света в Украине зимой будет зависеть от интенсивности российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов.

«Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему», - подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал, что в правительстве готовятся к зимнему сезону по всем возможным направлениям.

«Имеем достаточный запас разного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах», – отметил премьер.

По его словам, бизнес также может импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от потенциальных отключений зимой.

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