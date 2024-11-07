Практика судов
  1. В Украине

Денис Шмыгаль ответил, от чего будет зависеть ситуация с отключением света зимой

17:27, 7 ноября 2024
В правительстве готовятся к зимнему сезону по всем возможным направлениям.
Денис Шмыгаль ответил, от чего будет зависеть ситуация с отключением света зимой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ситуация с отключением света в Украине зимой будет зависеть от интенсивности российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов.

«Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему», - подчеркнул премьер.

Шмыгаль рассказал, что в правительстве готовятся к зимнему сезону по всем возможным направлениям.

«Имеем достаточный запас разного оборудования, достаточно газа в наших хранилищах и достаточно угля на складах», – отметил премьер.

По его словам, бизнес также может импортировать электроэнергию, чтобы обезопасить себя от потенциальных отключений зимой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Денис Шмыгаль отключение света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва