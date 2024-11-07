Налоговая оштрафовала магазины техники Apple на более 114 млн гривен

ГНС Украины выявила нарушения в магазинах по продаже техники Apple.

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В октябре Государственная налоговая служба Украины провела масштабные проверки магазинов по продаже техники, в частности продукции Apple, выявив многочисленные нарушения. Всего проверено 432 субъекта хозяйствования, на которые наложены штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Во исполнение соответствующего решения Комитета ГНС в октябре проведено 432 фактические проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере продажи техники, в том числе техники «Apple», по результатам которых к нарушителям будут применены штрафные санкции на общую сумму более 114,0 млн гривен», - отметил Гетманцев.

Проверки также выявили более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений. К проверкам было привлечено более 550 работников ГНС. Гетманцев подчеркнул, что мероприятия в отношении пяти крупнейших сетей, подозреваемых в продаже контрабандной электроники, еще продолжаются, а материалы о выявленных правонарушениях передаются в Бюро экономической безопасности.

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