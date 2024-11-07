Податкова оштрафувала магазини техніки Apple на понад 114 млн гривень

ДПС України виявила порушення в магазинах з продажу техніки Apple.

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У жовтні Державна податкова служба України провела масштабні перевірки магазинів з продажу техніки, зокрема продукції Apple, виявивши численні порушення. Всього перевірено 432 суб'єкти господарювання, на які накладено штрафи на загальну суму понад 114 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«На виконання відповідного рішення Комітету ДПС у жовтні проведено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки, у тому числі техніки «Apple», за результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114,0 млн гривень», – зазначив Гетманцев.

Перевірки також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин. До перевірок було залучено понад 550 працівників ДПС. Гетманцев підкреслив, що заходи щодо п'яти найбільших мереж, підозрюваних у продажу контрабандної електроніки, ще тривають, а матеріали про виявлені правопорушення передаються до Бюро економічної безпеки.

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