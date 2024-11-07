Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

13:43, 7 листопада 2024
Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.
Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Навіть якщо замість рідного батька дитину з інвалідністю довгий час утримує і виховує її вітчим, право на відстрочку від мобілізації у нього не з’являється. Адже обов`язок по вихованню дитини з інвалідністю, приписами Сімейного кодексу покладено на її рідного батька, а вітчим реалізовує таке право на добровільних засадах. Відповідну позицію у своїй постанові від 3 жовтня 2024 року висловила колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду по справі №160/17962/23 (судді Олена Губська, Мирослава Білак, Валентина Мацедонська).

Історія справи

Вітчим дитини з інвалідністю просив суд визнати протиправними дії ТЦК щодо відмови в оформленні йому відстрочки від призову під час мобілізації на підставі Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і зобов`язати ТЦК оформити відстрочку.

Рішенням Дніпропетровського ОАС, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адмінсуду, у задоволенні позову відмовлено.

Чоловік перебуває на військовому обліку як офіцер запасу.

З липня 2016 року він перебуває у шлюбі з матір’ю дитини з інвалідністю. У лютому 2018 року суд прийняв рішення про стягнення з рідного батька аліментів. Але рідний батько дитини з інвалідністю не сплачує аліменти з лютого 2018 року.

Відповідно до посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, вітчим є законним представником дитини з інвалідністю, державну соціальну допомогу призначено з 9 березня 2022 року до 28 грудня 2025 року у сумі 2100 грн.

Відповідно до наданих та засвідчених належним чином документів вітчим спільно проживає однією сім`єю з матір’ю та дитиною з 2016 року. Зокрема, вітчим виховує доньку, матір та її донька перебувають на утриманні вітчима. Батько не бере участі у вихованні та житті доньки, не виконує обов`язок з її утримання, має заборгованість зі сплати аліментів.

Що вирішив Верховний Суд

Відповідно до закону про мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Згідно з ч. 1 статті 260 СК, якщо мачуха, вітчим проживають однією сім`єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.

Мачуха, вітчим зобов`язані утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку, пасинка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що мачуха, вітчим можуть надавати матеріальну допомогу.

Верховний Суд чоловіку фактично відмовив, виходячи з такого.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що у якості правової підстави для надання відстрочки позивач зазначив абзац 6 ч. 1 статті 23 Закону про мобілізацію 2232-ХІІ (жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років).

ТЦК листом повідомило про необхідність прибути до Центру особисто для проходження медичного огляду на встановлення ступеню придатності для проходження служби та вказано про те, що подані ним документи не є підставою для надання йому відстрочки, посилаючись на положення статтей 141, 157 СК.

Відповідно до закону про мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов`язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Отже, визначальними для вирішення цього публічно-правового спору є встановлення факту виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років чоловіком.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, з 20 липня 2016 року позивач перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір`ю дитини з інвалідністю.

Таким чином, позивач є вітчимом дитини своєї дружини.

Верховний Суд вказав, що мати, батько мають рівні права та обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов`язків щодо дитини. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов`язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Сімейні права є такими, що тісно пов`язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі. Якщо мачуха, вітчим проживають однією сім`єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, падчеркою, вони мають право брати участь у їхньому вихованні.

Виходячи з аналізу вищевказаних норм, Верховний Суд зазначає, що позивач має право на участь у вихованні неповнолітньої дитини (за умови проживання однією сім`єю). При цьому обов`язок щодо виховання доньки відповідно до положень СК України покладено, зокрема, на її рідного батька.

Та обставина, що між батьками неповнолітньої дитини розірвано шлюб не звільняє її рідного батька від виконання обов`язку по вихованню своєї дитини та не зменшує обсяг його прав та обов`язків.

Підсумовуючи Верховний Суд зазначає, що оскільки обов`язок по вихованню дитини з інвалідністю, приписами частини другої статті 157 СК покладено на її рідного батька, а відповідно до частини першої статті 260 СК вітчим реалізовує таке право на добровільних засадах, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що на позивача, за обставин цієї справи, розповсюджуються положення абзацу 6 частини першої статті 23 Закону № 2232-ХІІ про мобілізацію.

Отже, Верховний Суд резюмує, що у спірних правовідносинах позивач, звертаючись до ТЦК з вказаними заявами, не надав належних доказів наявності правових підстав застосування до нього абзацу 6 ч. 1 статті 23 Закону № 2232-ХІІ.

За наведених обставин у справі Верховний Суд доходить висновку щодо правомірності відмови ТЦК з підстав її відповідності критеріям, визначеним частиною другою статті 2 КАСУ.

Отже, Верховний Суд вважає, що вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку. Рішення судів були залишені в силі, але дещо змінені у мотивації.

Нагадаємо, раніше КАС ВС виснував, що навіть, якщо факт перебування неповнолітніх дітей від попереднього шлюбу на утриманні загиблого військовослужбовця не є спірним, проте така категорія осіб не є в першій черзі при вирішенні питання про виплату неотриманого грошового забезпечення від держави.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вітчим дитини з інвалідністю, який її утримує та виховує, не має права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Олаф Шольц після звільнення міністра фінансів готує передумови для позачергових виборів у Німеччині

Після звільнення міністра фінансів через розбіжності щодо економічних реформ канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що голосування про недовіру уряду відбудеться 15 січня.

Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Радники із зовнішньої політики представили Дональду Трампу кілька планів для припинення війни в Україні, але вирішуватиме лише він сам – The Wall Street Journal

«Будь-яка людина — неважливо, наскільки високопоставлена в оточенні Трампа — яка стверджує, що має іншу думку або більш детальне уявлення про його плани щодо України, просто не знає, про що говорить, або не розуміє, що тільки сам Трамп приймає рішення з питань національної безпеки», - WSJ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва