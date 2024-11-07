Україна домовилася з партнерами про підвищення імпорту електроенергії та аварійної підтримки – Шмигаль

Погоджено збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт та додаткові заходи аварійної підтримки.

Джерело фото: Telegram/Денис Шмигаль

Уряд України уклав угоди з міжнародними партнерами для збільшення обсягів імпорту електроенергії до 2,1 ГВт в рамках підготовки до зими, а також домовився про додаткову аварійну підтримку. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Зараз ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти, побудовано захист енергооб'єктів. Проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему. Ми готуємося за всіма можливими напрямами. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки», – зазначив Шмигаль у своєму пості в Telegram.

Крім того, прем'єр наголосив на важливості розбудови розподіленої генерації та наявності в Україні запасів обладнання, газу в сховищах і вугілля на складах. Він також зазначив, що для бізнесу функціонують державні програми, спрямовані на встановлення альтернативних джерел енергії. Більш того, бізнес може імпортувати електроенергію для захисту від можливих зимових відключень.

Водночас Шмигаль прокоментував питання макрофінансової стабільності країни, підкресливши, що Україна має чітке бачення того, як закриватиме бюджетний дефіцит у 2025 році, і продовжить співпрацю з МВФ та ЄС. Уряд також розраховує на 50 млрд доларів США від використання заморожених російських активів.

Обговорення на форумі також торкнулося тем бізнесу, економіки, логістики та бронювання.

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