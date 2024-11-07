Украина договорилась с партнерами о повышении импорта электроэнергии и аварийной поддержки – Шмыгаль

Согласовано увеличение физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт и дополнительные меры аварийной поддержки.

Источник фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Правительство Украины заключило соглашения с международными партнерами для увеличения объемов импорта электроэнергии до 2,1 ГВт в рамках подготовки к зиме, а также договорилось о дополнительной аварийной поддержке. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.

«Сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты, построена защита энергообъектов. Прохождение зимы зависит прежде всего от интенсивности российских атак на нашу энергосистему. Мы готовимся по всем возможным направлениям. Договорились об увеличении физического объема импорта электроэнергии с 1,7 до 2,1 ГВт. Отдельно договорились о дополнительном объеме так называемой аварийной поддержки», - отметил Шмыгаль в своем посте в Telegram.

Кроме того, премьер подчеркнул важность развития распределенной генерации и наличия в Украине запасов оборудования, газа в хранилищах и угля на складах. Он также отметил, что для бизнеса функционируют государственные программы, направленные на установление альтернативных источников энергии. Более того, бизнес может импортировать электроэнергию для защиты от возможных зимних отключений.

В то же время Шмыгаль прокомментировал вопрос макрофинансовой стабильности страны, подчеркнув, что Украина имеет четкое видение того, как будет закрывать бюджетный дефицит в 2025 году, и продолжит сотрудничество с МВФ и ЕС. Правительство также рассчитывает на 50 млрд долларов США от использования замороженных российских активов.

Обсуждение на форуме также коснулось тем бизнеса, экономики, логистики и бронирования.

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