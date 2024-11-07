ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды

Коллективы судов могут пополниться новыми судьями.

Высший совет правосудия сообщает, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении двух судей в местные суды.

Так, ВСП принял решение о внесении представлений Главе государства о назначении двух судей на должности в местные суды, а именно:

Медведь Натальи Викторовны – на должность судьи Богунского районного суда города Житомира;

Гребенюка Вячеслава Валерьевича – должность судьи Лугинского районного суда Житомирской области.

Ранее Высший совет правосудия уволил 5 судей по общим обстоятельствам.

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