ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів

Колективи судів зможуть поповнитися новими суддями.

Вища рада правосуддя повідомляє, що внесе Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення двох суддів до місцевих судів.

Так, ВРП ухвалила рішення про внесення подань Главі держави про призначення двох суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Ведмідь Наталії Вікторівни – на посаду судді Богунського районного суду міста Житомира;

Гребенюка Вячеслава Валерійовича – на посаду судді Лугинського районного суду Житомирської області.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила 5 суддів за загальними обставинами.

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