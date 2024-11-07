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Міноборони розробляє систему захисту інтелектуальної власності для ЗСУ

15:57, 7 листопада 2024
У січні 2025 року Міноборони створить управління для захисту інтелектуальної власності у ЗСУ.
Міноборони розробляє систему захисту інтелектуальної власності для ЗСУ
Джерело фото: НААУ
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Міністерство оборони України активно працює над розробкою нормативно-правової бази та платформ для захисту інтелектуальної власності. Як повідомив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції Ілля Костін, у листопаді 2024 року відомство планує затвердити відповідні нормативні акти, а в січні 2025 року створити спеціалізоване управління.

Згідно з його словами, у першому кварталі наступного року також запрацює система «Єдине вікно», що надасть можливість винахідникам у ЗСУ подавати заявки та захищати свої інтелектуальні права.

Міністерство вже розпочало інвентаризацію об'єктів права інтелектуальної власності та здійснює реєстрацію винаходів, корисних моделей, промислових зразків і знаків для товарів та послуг. Крім того, триває робота щодо захисту прав, зокрема, Міноборони звернулося до Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності для скасування патенту на військову форму, який був неправомірно отриманий приватною особою.

Ці ініціативи є частиною загальної стратегії відновлення та захисту інтелектуальної власності в Україні в умовах війни.

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ЗСУ Міноборони

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