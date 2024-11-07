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Кабмін готує нову модель економічного бронювання від призову, — Денис Шмигаль

13:05, 7 листопада 2024
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд готує також нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.
Кабмін готує нову модель економічного бронювання від призову, — Денис Шмигаль
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що економічне бронювання від мобілізації не отримує позитивної оцінки серед військових на передовій, тому уряд працює над удосконаленням нової моделі. Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

Прем'єр наголосив, що це питання дуже чутливе, оскільки необхідно знайти баланс між економікою, яка працює, і потребами Сил оборони.

"Якщо ми говоримо про економічне бронювання як про сплату певної суми коштів, то це несправедливо. Тому критерії і параметри мають бути такими, що задовільнять ЗСУ і бізнес. Ми працюємо над цим, маємо безліч варіантів. Зараз ми напрацьовуємо нову модель такого механізму, можливо буде засноване на певній заробітній платі, яку встановлять одну для всіх регіонах", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що уряд готується запровадити нові правила для визначення критичності підприємств та необхідності бронювання їхніх працівників.

"Запровадимо абсолютно прозорі, чіткі, однозначні, без суб'єктивізму, параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему, ту постанову, яка є, але вони дадуть можливість чіткіше визначати критичність підприємств і необхідність бронювання тих чи інших працівників", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, що за словами Шмигаля, більшість повісток на мобілізацію, сформованих через реєстр «Оберіг», надсилаються людям, які не працюють або не платять податки.

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання.

За словами Президента Володимира Зеленського, справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. Сплата грошей не звільняє від служби в армії.

Денис Шмигаль пояснював, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Також ми писали, що економічне бронювання заклали до закону про підвищення податків.

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