Кабмин готовит новую модель экономического бронирования от призыва, - Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономическое бронирование от мобилизации не получает положительной оценки среди военных на передовой, поэтому правительство работает над усовершенствованием новой модели. Об этом он сказал в ходе Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Премьер подчеркнул, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку необходимо найти баланс между работающей экономикой и потребностями Сил обороны.

"Если мы говорим об экономическом бронировании как об уплате определенной суммы средств, то это несправедливо. Поэтому критерии и параметры должны быть удовлетворяющими ВСУ и бизнес. Мы работаем над этим, имеем множество вариантов. Сейчас мы нарабатываем новую модель такого механизма, возможно будет основано на определенной заработной плате, которую установят одну для всех регионов", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство готовится ввести новые правила по определению критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

"Введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, то постановление, которое есть, но они позволят более четко определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что, по словам Шмыгаля, большинство повесток на мобилизацию, сформированных через реестр «Оберіг», отправляются людям, которые не работают или не платят налоги.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский ответил, поддерживают ли в Верховной Раде идею экономического бронирования.

По словам Президента Владимира Зеленского, справедливых предложений правительства об экономическом бронировании пока нет.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как будет работать новая система экономического бронирования. Оплата денег не освобождает от службы в армии.

Денис Шмыгаль объяснял, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Также мы писали, что экономическое бронирование заложили в закон о повышении налогов.

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