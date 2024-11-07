Практика судов
  1. В Украине

Кабмин готовит новую модель экономического бронирования от призыва, - Денис Шмыгаль

13:05, 7 ноября 2024
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит новые правила для определения критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.
Кабмин готовит новую модель экономического бронирования от призыва, - Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономическое бронирование от мобилизации не получает положительной оценки среди военных на передовой, поэтому правительство работает над усовершенствованием новой модели. Об этом он сказал в ходе Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Премьер подчеркнул, что этот вопрос очень чувствительный, поскольку необходимо найти баланс между работающей экономикой и потребностями Сил обороны.

"Если мы говорим об экономическом бронировании как об уплате определенной суммы средств, то это несправедливо. Поэтому критерии и параметры должны быть удовлетворяющими ВСУ и бизнес. Мы работаем над этим, имеем множество вариантов. Сейчас мы нарабатываем новую модель такого механизма, возможно будет основано на определенной заработной плате, которую установят одну для всех регионов", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство готовится ввести новые правила по определению критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

"Введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему, то постановление, которое есть, но они позволят более четко определять критичность предприятий и необходимость бронирования тех или иных работников", - сказал Шмыгаль.

Отметим, что, по словам Шмыгаля, большинство повесток на мобилизацию, сформированных через реестр «Оберіг», отправляются людям, которые не работают или не платят налоги.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский ответил, поддерживают ли в Верховной Раде идею экономического бронирования.

По словам Президента Владимира Зеленского, справедливых предложений правительства об экономическом бронировании пока нет.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как будет работать новая система экономического бронирования. Оплата денег не освобождает от службы в армии.

Денис Шмыгаль объяснял, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Также мы писали, что экономическое бронирование заложили в закон о повышении налогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Олаф Шольц после увольнения министра финансов готовит предпосылки для внеочередных выборов в Германии

После увольнения министра финансов из-за разногласий по экономическим реформам канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что голосование о недоверии правительству состоится 15 января.

Судья наговорил лишнего в судебном заседании в адрес обвиняемого, но даже публичное раскаяние не спасло судью от проблем

Эмоции довели судью Жашковского райсуда Романа Шимчика до представления об увольнении с должности.

Верховный Суд пояснил, что является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

Апелляционный суд отклонил доводы о том, что невозмещение ущерба потерпевшему препятствует освобождению обвиняемого от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Советники по внешней политике представили Дональду Трампу несколько планов для прекращения войны в Украине, но решать будет только он сам – The Wall Street Journal

«Любой человек — неважно, насколько высокопоставленный в окружении Трампа — утверждающий, что у него есть другое мнение или более подробное представление о его планах по Украине, просто не знает, о чем говорит, или не понимает, что только сам Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности», —WSJ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва