Экономическое бронирование заложили в законопроект о повышении налогов

Законопроект о повышении налогов будет предусматривать помесячную отчетность НДФЛ для целей экономического бронирования.

В финальной версии законопроекта 11416-д о повышении налогов закладываются нормы об экономическом бронировании. Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев.

А именно в законопроекте предполагается изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц для экономического бронирования. То есть вводится помесячная отчетность НДФЛ для целей экономического бронирования.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышать налоги будут «задним числом» – с 1 октября.

В общем, финальная версия будет предусматривать повышение военного сбора на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно повышение ставки с 1,5% до 5%; установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы; установление военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты.

Также законопроект 11416 предусматривает установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%; установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%; усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС.

Правительству поручат разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд Госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Ожидаемые поступления от повышения налогов составляют 58 млрд. грн. в 2024 году и 137 млрд. грн. в 2025 году.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Автор: Наталя Мамченко

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