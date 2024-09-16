Представители Украины и Международного уголовного суда обсудили ратификацию Римского статута

Также в Гааге состоялась вторая подготовительная встреча по созданию международного компенсационного механизма.

Источник фото: president.gov.ua

На второй подготовительной встрече международного инструмента для создания комиссии по рассмотрению заявлений для Украины представители 57 делегаций со всех континентов, ЕС и Совета Европы подтвердили согласие на ключевые принципы работы будущей комиссии и провели первое чтение проекта этого инструмента.

Украинскую делегацию в Гааге возглавила заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Как сообщили в ОП, стороны согласовали план формальных переговоров, которые должны завершиться в следующем году подписанием соглашения о создании соответствующей комиссии.

Источник фото: president.gov.ua

Кроме того, заместительница руководителя ОП посетила Международный уголовный суд, где встретилась с секретарем МУС Освальдо Завалом Гилером, исполнительным директором Целевого фонда для пострадавших Деборой Руиз Вердуско и главой Объединенной команды относительно Украины Брендой Дж. Голлис.

Ирина Мудра и представители МУС обсудили ратификацию Украиной Римского статута, участие в будущей Ассамблее государств-участников, сотрудничество с Целевым фондом для потерпевших, дальнейшие шаги для обеспечения ответственности за международные преступления, предоставление правосудия и поддержки жертвам этих преступлений, усиление сотрудничества между Украиной и МУС, а также усилия нашего государства по привлечению к ответственности за преступление агрессии.

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