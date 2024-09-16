Представники України та Міжнародного кримінального суду обговорили ратифікацію Римського статуту

Також у Гаазі відбулася друга підготовча зустріч щодо створення міжнародного компенсаційного механізму.

Джерело фото: president.gov.ua

На другій підготовчій зустрічі міжнародного інструменту для створення комісії з розгляду заяв для України представники 57 делегацій з усіх континентів, ЄС і Ради Європи підтвердили згоду щодо ключових принципів роботи майбутньої комісії та провели перше читання проєкту цього інструменту.

Українську делегацію в Гаазі очолила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Як повідомили в ОП, сторони узгодили план формальних переговорів, які мають закінчитися наступного року підписанням угоди про створення відповідної комісії.

Джерело фото: president.gov.ua

Крім того, заступниця керівника ОП відвідала Міжнародний кримінальний суд, де зустрілася із секретарем МКС Освальдо Завалою Гілером, виконавчою директоркою Цільового фонду для потерпілих Деборою Руїз Вердуско та головою Об'єднаної команди щодо України Брендою Дж. Голліс.

Ірина Мудра та представники МКС обговорили ратифікацію Україною Римського статуту, участь у майбутній Асамблеї держав-учасниць, співпрацю з Цільовим фондом для потерпілих, подальші кроки для забезпечення відповідальності за міжнародні злочини, надання правосуддя та підтримки жертвам цих злочинів, посилення співпраці між Україною та МКС, а також зусилля нашої держави щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії.

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