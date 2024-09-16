На Львівщині суд покарав солдата, який втік з частини і був відсутній на службі понад три місяці

Щодо військового порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби.

На Львівщині суд покарав солдата, який самовільно покинув розташування військової частини та був відсутній на службі понад три місяці. Вирок у справі №944/4571/24 виніс Яворівський районний суд Львівської області.

Як зазначається у матеріалах справи, уродженець Волинської області проходив військову службу під час мобілізації у званні солдата. Наприкінці квітня 2024 року він вирішив ухилитись від військової служби та втік з території військової частини. Солдат проводив час на свій розсуд до початку серпня 2024 року, тобто понад три місяці.

Щодо військового порушили кримінальну справу через самовільне залишення місця служби. Під час розгляду справи у суді обвинувачений визнав свою провину та просив врахувати те, що він хоче продовжити службу в ЗСУ.

Суд дослідив усі матеріали та визнав військового винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.

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