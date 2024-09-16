Верховний суд Бразилії стягнув із рахунків компаній Ілона Маска близько $3,3 млн

Кошти з рахунків соцмережі Х та супутникового інтернет-провайдера Starlink стягнули для сплачення штрафів.

Верховний суд Бразилії стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків компаній Х та Starlink, що належать американському мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє Euronews.

Зазначено, що суд стягнув кошти, сума яких дорівнює штрафам, що має заплатити компанія Х Бразилії. Водночас після цього банківські рахунки соцмережі і Starlink розморозили.

Як повідомлялося, Верховний суд Бразилії розблокував активи компаній Ілона Маска.

Додамо, що у Бразилії заборонили соцмережу X.

Також відомо, що соцмережа X Маска уникла штрафу за порушення прав користувачів через навчання чатботу Grok.

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