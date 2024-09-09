Соцмережа X Ілона Маска уникла штрафу за порушення прав користувачів через навчання чатботу Grok

У Високому суді Ірландії вирішено справу між соцмережею «X» та Комісією із захисту даних щодо використання персональних даних для навчання систем штучного інтелекту.

Фото: Bloomberg

Компанія X, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, завершила судовий розгляд з ірландським регулятором захисту даних (DPC) щодо використання даних користувачів для розробки, вдосконалення та навчання пошукової служби платформи, відомої як «Grok», без їх згоди. Це сталося після того, як X погодилася дотримуватись зобов'язань, прийнятих перед Верховним судом Ірландії, передає irishexaminer.com

Зобов'язання полягає в тому, що дані користувачів з ЄС/ЄЕЗ, розміщені на платформі X, які повинні були використовуватися для «Grok», у період з 7 травня 2024 року по 1 серпня 2024 року (період, коли відповідні дані опрацьовувалися), будуть видалені та не будуть оброблятися.

Зобов'язання було надано від імені Twitter International її адвокатом Декланом Макгратом.

Адвокат заявив, що це зобов'язання покликане замінити тимчасове зобов'язання, яке раніше було запропоновано суду.

Також він додав, що відповідні дані вже видалені, і розгляд DPC може бути припинено без необхідності отримання додаткового розпорядження суду.

Після цього DPC погодилися на припинення справи.

Зазначимо, регулятори ЄС суворо контролюють дотримання GDPR, який потребує законних підстав для обробки персональних даних. Порушення GDPR можуть призвести до штрафів до 4% світового річного обороту компанії. У випадку з X вдалося уникнути санкцій.

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