Соцсеть X Илона Маска избежала штрафа за нарушение прав пользователей из-за обучения чат-бота Grok

В Высоком суде Ирландии разрешен спор между соцсетью «X» и Комиссией по защите данных по поводу использования персональных данных для обучения систем искусственного интеллекта.

Фото: Bloomberg

Компания X, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, завершила судебное разбирательство с ирландским регулятором по защите данных (DPC) относительно использования данных пользователей для разработки, совершенствования и обучения поисковой службы платформы, известной как «Grok», без их согласия. Это произошло после того, как X согласилась соблюдать обязательства, принятые перед Верховным судом Ирландии, передает irishexaminer.com

Обязательство заключается в том, что данные пользователей из ЕС/ЕЭЗ, размещенные на платформе X, которые должны были использоваться для «Grok», в период с 7 мая 2024 года по 1 августа 2024 года (период, когда соответствующие данные предположительно обрабатывались), будут удалены и не будут обрабатываться.

Обязательство было дано от имени Twitter International ее адвокатом Декланом Макгратом.

Адвокат заявил, что данное обязательство призвано заменить временное обязательство, которое ранее было предложено суду.

Также он добавил, что соответствующие данные уже удалены, и разбирательство в DPC может быть прекращено без необходимости получения дополнительного распоряжения суда.

После этого в DPC согласились на прекращение дела.

Отметим, регуляторы ЕС строго контролируют соблюдение GDPR, который требует наличия законных оснований для обработки персональных данных. Нарушения GDPR могут привести к штрафам до 4% от мирового годового оборота компании. В случае из X удалось избежать санкций.

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