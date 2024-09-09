ЕС планирует исключить из списка санкций российского экс-гонщика и мать Пригожина

Послы ЕС на этой неделе намерены исключить из санкционного списка бывшего российского гонщика Никиту Мазепина и мать экс-главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Послы Европейского Союза планируют в течение этой недели исключить из санкционного списка бывшего российского гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину. Об этом пишет RFE/RL.

С начала войны Европейский Союз ввел санкции против 2300 человек и структур. Для того чтобы эти ограничения оставались в силе, необходима единодушная поддержка всех 27 стран-членов ЕС каждые полгода. В настоящее время срок действия санкций истекает 15 сентября.

Как и раньше, в ходе обсуждения Венгрия требует, чтобы несколько человек были исключены из списка санкций, прежде чем Будапешт согласится на их продление.

Несколько стран-членов, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, выразили мнение, что Европейскому Союзу следует перейти от шестимесячного продления санкций к ежегодному пересмотру. Однако эта идея не находит поддержки со стороны Будапешта.

Дипломаты ЕС сообщили, что достигнут компромисс: санкции будут продолжаться каждые шесть месяцев, но из списка исключат двух человек.

В частности, предложено изъять Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину (мать Евгения Пригожина - главаря "Вагнер"), поскольку юридическая служба ЕС считает их дела недостаточно обоснованными

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