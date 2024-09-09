В Киеве задержали российского агента, который расставлял камеры для онлайн-корректировки ударов

Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

В Киеве СБУ задержала вражеского агента, который расставлял "видеоловушки" для онлайн-корректировки ударов по городу. Кроме того, он совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Как сообщает СБУ, задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из Telegram-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка". По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Там он установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом.

По такой же инструкции изменник оборудовал «наблюдательный пункт» еще в одной арендованной квартире вблизи столицы.

Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

Таким образом, вражеский приспешник планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая «выходы» ракет на видео, отмечает СБУ.

После подготовки «наблюдательных постов» агент вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

Он был задержан в одной из арендованных квартир в Киеве. Злоумышленник настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.

Мужчине объявили подозрение в госизмене, сейчас он находится под стражей.

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