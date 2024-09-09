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У Києві затримали російського агента, який розставляв камери для онлайн-коригування ударів

18:18, 9 вересня 2024
Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.
У Києві затримали російського агента, який розставляв камери для онлайн-коригування ударів
Фото: СБУ
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У Києві СБУ затримала ворожого агента, який розставляв "відеопастки" для онлайн-коригування ударів по місту. Крім того, він вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці. 

Як повідомляє СБУ, затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Telegram-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції "легкого заробітку". За вказівкою розвідки рф агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

Там він встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб’єктом.

За такою ж інструкцією зрадник обладнав «спостережний пункт» ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці.

Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач.

У такий спосіб ворожий поплічник планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи «виходи» ракет на відео, зазначає СБУ. 

Після підготовки «спостережних постів» агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Його затримали в одній з орендованих квартир у Києві. В цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Чоловіку оголосили підозру у держзраді, наразі він перебує під вартою. 

 

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