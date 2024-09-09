Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко повідомив, що готує публічний звіт до 5-річчя його призначення на посаду заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби (25 вересня 2019 року).

Як він зазначив, стратегічним рішенням команди була повна цифровізація усіх процесів виконавчого провадження. «Завдання – прибрати корупцію, позбутися рудиментів радянської доби, максимально прискорити виконання, вийти на стабільне зростання показників наповнення бюджету та повернення громадянам їх коштів» - зауважив заступник міністра.

Андрій Гайченко назвав головні виконані кроки.

Встановили електронну взаємодію з МВС та ДПС.

Відкрили доступ виконавців до Реєстру актів цивільного стану, програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство», бази даних «АгроТех», Державного геокадарсту.

Провели інтеграцію з порталом «ДІЯ».

Розпочали підключення органів ДВС до процедури автоматизованого перерахування коштів.

Розширили перелік відомостей, які надаються на електронні запити виконавців.

Реалізували можливість пред’явлення до примусового виконання виконавчих електронних виконавчих документів.

Встановили електронну взаємодію з органами Національної поліції щодо пред’явлення документів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Завершили підключення усіх органів державної виконавчої служби до процедури автоматизованого перерахування коштів з депозитних рахунків та рахунків авансових внесків.

Реалізували автоматизоване отримання інформації про номери рахунків боржників – фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках.

2022.

Прибрали паперову бюрократію з процесу нарахування винагороди державним виконавцям – винагорода тепер вираховується автоматично, на підставі звіту про суму стягнутого виконавчого збору, який формується АСВП за місяць.

2023.

Запровадили обмін інформацією з ДМС - виконавці змогли отримувати інформацію про реєстрацію місця проживання особи – боржника.

Реалізували можливість формування виконавцями платіжних інструкцій (списання) в електронній формі для подальшого пред’явлення на виконання до обслуговуючого банку боржника.

Запустили телефонну «гарячу лінію» органів ДВС (0 800 356 917) для невідкладного вирішення порушених заявниками питань. Ефективність обробки дзвінків на сьогодні: 97-99%.

2024.

Реалізували можливість пред’явлення стягувачами до примусового виконання електронних виконавчих документів з використанням засобів підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), зокрема підсистем «Електронний кабінет», «Електронний суд».

Реалізували можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі.

Уклали договір про інформаційну взаємодію органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та інших органів (посадових осіб) з Міністерством соціальної політики України стосовно отримання в електронному вигляді інформації щодо внутрішньо переміщених осіб (вживаються заходи для його технічної реалізації).

«Працюємо над тим, щоб до кінця року парламент ухвалив наш законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження» № 9363» - додав заступник міністра.

За його словами, ці підсумки відображають результат роботи усієї команди Міністерства юстиції, Дениса Малюськи, Мінцифри. «Дякую за підтримку Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховній Раді» - зазначив Андрій Гайченко.

Також він навів слайд, який демонструє позитивну динаміку виконання судових рішень на користь Державного бюджету після запуску чергового цифрового інструменту.

Автор: Наталя Мамченко

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