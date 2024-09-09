Цифровизация всех процессов исполнительного производства – заместитель министра юстиции Андрей Гайченко подытожил работу за 5 лет

В частности, в 2024 году была реализована возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко сообщил, что готовит публичный отчет к 5-летию его назначения на должность заместителя Министра юстиции Украины по исполнительной службе (25 сентября 2019 года).

Как он отметил, стратегическим решением команды была полная цифровизация всех процессов исполнительного производства. «Задача – убрать коррупцию, избавиться от рудиментов советских времен, максимально ускорить выполнение, выйти на стабильный рост показателей наполнения бюджета и возвращения гражданам их средств», - отметил замминистра.

Андрей Гайченко назвал основные предпринятые шаги.

2020.

Установили электронное взаимодействие с МВД и ГНС.

Открыли доступ исполнителей к Реестру актов гражданского состояния, программно-техническому комплексу «Клиент Казначейства – Казначейство», базы данных «АгроТех», Государственного геокадарста.

Провели интеграцию с порталом «Дія

Приступили к подключению органов ГИС к процедуре автоматизированного перечисления средств.

2021.

Расширили список сведений, которые предоставляются на электронные запросы исполнителей.

Реализовали возможность предъявления к исполнению исполнительных электронных исполнительных документов.

Установили электронное взаимодействие с органами Национальной полиции по предъявлению документов за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме.

Завершили подключение всех органов государственной исполнительной службы к процедуре автоматизированного перечисления средств с депозитных счетов и счетов авансовых взносов.

Реализовали автоматизированное получение информации о номерах счетов должников – физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

2022.

Убрали бумажную бюрократию по процессу начисления вознаграждения государственным исполнителям – вознаграждение теперь высчитывается автоматически, на основании отчета о сумме взысканного исполнительного сбора, который формируется АСИП за месяц.

2023.

Ввели обмен информацией с ГМС – исполнители смогли получать информацию о регистрации места жительства лица – должника.

Реализовали возможность формирования исполнителями платежных инструкций (списаний) в электронной форме для дальнейшего предъявления на выполнение в обслуживающий банк должника.

Запустили телефонную «горячую линию» органов ГИС (0 800 356 917) для безотлагательного решения поднятых заявителями вопросов. Эффективность обработки звонков на сегодняшний день: 97-99%.

2024.

Реализовали возможность предъявления взыскателями к принудительному выполнению электронных исполнительных документов с использованием средств подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), в частности, подсистем «Электронный кабинет», «Электронный суд».

Реализовали возможность получения сторонами исполнительного производства, зарегистрированными в ЕСИТС, документов исполнительного производства в электронной форме.

Заключили договор об информационном взаимодействии органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и других органов (должностных лиц) с Министерством социальной политики Украины относительно получения в электронном виде информации о внутренне перемещенных лицах (принимаются меры по его технической реализации).

«Работаем над тем, чтобы до конца года парламент принял наш законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства» №9363» - добавил замминистра.

По его словам, эти итоги отражают результат работы всей команды Министерства юстиции, Дениса Малюськи, Минцифры. «Спасибо за поддержку Офису Президента, Кабинету Министров, Верховной Раде» – отметил Андрей Гайченко.

Также он привел слайд, демонстрирующий положительную динамику выполнения судебных решений в пользу Государственного бюджета после запуска очередного цифрового инструмента.

Автор: Наталья Мамченко

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