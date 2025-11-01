Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу

У Молдові офіційно приступив до роботи новий уряд.

Уряд Молдови під керівництвом Александру Мунтяну офіційно склав присягу, розпочавши роботу. Про це повідомила президентка Мая Санду.

Церемонія відбулася за участі Санду та спікера парламенту Ігоря Гросу. Напередодні парламент висловив вотум довіри уряду.

У промові Санду наголосила, що уряд має завершити розпочаті реформи та програми для просування до членства в ЄС.

«Нам потрібні сміливі заходи для розвитку економіки... усі цілі досяжні, якщо скористаємося історичним шансом від ЄС», – заявила вона.

