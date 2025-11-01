Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу

В Молдове официально приступило к работе новое правительство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Молдовы под руководством Александру Мунтяну официально принесло присягу, начав работу. Об этом сообщила президент Мая Санду.

Церемония состоялась при участии Санду и спикера парламента Игоря Гросу. Накануне парламент выразил вотум доверия правительству.

В речи Санду подчеркнула, что правительство должно завершить начатые реформы и программы для продвижения к членству в ЕС.

«Нам нужны смелые меры для развития экономики... все цели достижимы, если воспользуемся историческим шансом от ЕС», – заявила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.