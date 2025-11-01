Білий дім обмежив доступ журналістів до кабінетів речниці

Білий дім обмежив доступ журналістів до Західного крила без попереднього призначення.

Нове правило Білого дому, оприлюднене в п’ятницю, обмежує акредитованим журналістам вільний доступ до кабінетів речниці Керолайн Левітт та інших високопосадовців у Західному крилі. Про це повідомляє Reuters.

Меморандум Ради національної безпеки забороняє відвідувати кімнату 140 без попереднього призначення через необхідність захисту конфіденційної інформації, яку обробляють у відділі комунікацій.

Раніше журналісти могли заходити до кімнати 140, розташованої біля Овального кабінету, за попереднім повідомленням для спілкування з Левітт, її заступником Стівеном Чунгом та іншими посадовцями.

Асоціація кореспондентів Білого дому зазначила, що обмеження ускладнять постановку запитань, забезпечення прозорості та моніторинг діяльності влади.

