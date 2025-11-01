Белый дом ограничил доступ журналистов в кабинеты пресс-секретаря

Белый дом ограничил доступ журналистов в Западное крыло без предварительной записи.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новое правило Белого дома, обнародованное в пятницу, ограничивает аккредитованным журналистам свободный доступ к кабинетам пресс-секретаря Кэролайн Левитт и других высокопоставленных чиновников в Западном крыле. Об этом сообщает Reuters.

Меморандум Совета национальной безопасности запрещает посещать комнату 140 без предварительной записи из-за необходимости защиты конфиденциальной информации, которую обрабатывают в отделе коммуникаций.

Ранее журналисты могли заходить в комнату 140, расположенную возле Овального кабинета, по предварительному уведомлению для общения с Левитт, ее заместителем Стивеном Чунгом и другими должностными лицами.

Ассоциация корреспондентов Белого дома отметила, что ограничения затруднят постановку вопросов, обеспечение прозрачности и мониторинг деятельности власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.