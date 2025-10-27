Практика судів
  1. В Україні

Мін’юст анонсував систему ресоціалізації для ветеранів, які відбувають покарання без позбавлення волі

11:00, 27 жовтня 2025
В Україні наразі не існує сталої системи роботи з ветеранами, які відбувають альтернативні види покарання.
Мін’юст анонсував систему ресоціалізації для ветеранів, які відбувають покарання без позбавлення волі
Фото: Цензор.НЕТ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції оголосило про розробку комплексної програми ресоціалізації для ветеранів російсько-української війни, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Йдеться про осіб, що перебувають під пробаційним наглядом або відбувають громадські та виправні роботи, сплачують штрафи тощо.

Як повідомив заступник Міністра юстиції Євген Пікалов під час круглого столу, в Україні досі не існує сталої системи роботи з ветеранами, які відбувають альтернативні види покарання. За його словами, це створює серйозний виклик для держави, оскільки ветерани є особливою категорією громадян, які заслуговують на шану та індивідуальний підхід навіть за умов притягнення до відповідальності.

«Питання ресоціалізації ветеранів війни з бойовим досвідом, які відбувають покарання без позбавлення волі внаслідок вчинення правопорушень, стає все більш актуальним. Це виклик — як для пенітенціарної системи, так і для держави в цілому», — наголосив Євген Пікалов.

З початку повномасштабного вторгнення через систему пробації вже пройшло понад 1500 військовослужбовців, а нині на обліку перебуває 1045 ветеранів війни.

Мін’юст орієнтується на міжнародний досвід, згідно з яким колишні військові не повинні відбувати покарання за ґратами. Ресоціалізація має відбуватися у громаді, із залученням психологічної, соціальної та медичної підтримки.

Для розроблення відповідних механізмів при консультативно-експертній раді ДКВС України створено робочу групу за участю представників Мін’юсту, Сил оборони, експертів і міжнародних партнерів, а також громадськості. Завдання групи — розробити програми підтримки ветеранів, які перебувають на пробації.

До кінця року заплановано:

  • дослідження соціально-психологічних особливостей ветеранів на пробації;
  • розроблення алгоритмів дій для психологів і працівників пробації;
  • розширення співпраці з ветеранськими організаціями, капеланськими службами та громадами.

Крім того, планується пілотний проєкт ресоціалізації ветеранів у Центрі підготовки населення до Національного спротиву Київської області — із залученням ветеранів, наприклад, до відбуття покарання у вигляді громадських робіт на цих об’єктах. У разі успішної реалізації досвід планується масштабувати на всю територію України.

Раніше у Мін’юсті анонсували подальший розвиток інституту альтернативних покарань і цифровізацію пробації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ветерани мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду