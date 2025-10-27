Мін’юст анонсував систему ресоціалізації для ветеранів, які відбувають покарання без позбавлення волі

В Україні наразі не існує сталої системи роботи з ветеранами, які відбувають альтернативні види покарання.

Міністерство юстиції оголосило про розробку комплексної програми ресоціалізації для ветеранів російсько-української війни, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Йдеться про осіб, що перебувають під пробаційним наглядом або відбувають громадські та виправні роботи, сплачують штрафи тощо.

Як повідомив заступник Міністра юстиції Євген Пікалов під час круглого столу, в Україні досі не існує сталої системи роботи з ветеранами, які відбувають альтернативні види покарання. За його словами, це створює серйозний виклик для держави, оскільки ветерани є особливою категорією громадян, які заслуговують на шану та індивідуальний підхід навіть за умов притягнення до відповідальності.

«Питання ресоціалізації ветеранів війни з бойовим досвідом, які відбувають покарання без позбавлення волі внаслідок вчинення правопорушень, стає все більш актуальним. Це виклик — як для пенітенціарної системи, так і для держави в цілому», — наголосив Євген Пікалов.

З початку повномасштабного вторгнення через систему пробації вже пройшло понад 1500 військовослужбовців, а нині на обліку перебуває 1045 ветеранів війни.

Мін’юст орієнтується на міжнародний досвід, згідно з яким колишні військові не повинні відбувати покарання за ґратами. Ресоціалізація має відбуватися у громаді, із залученням психологічної, соціальної та медичної підтримки.

Для розроблення відповідних механізмів при консультативно-експертній раді ДКВС України створено робочу групу за участю представників Мін’юсту, Сил оборони, експертів і міжнародних партнерів, а також громадськості. Завдання групи — розробити програми підтримки ветеранів, які перебувають на пробації.

До кінця року заплановано:

дослідження соціально-психологічних особливостей ветеранів на пробації;

розроблення алгоритмів дій для психологів і працівників пробації;

розширення співпраці з ветеранськими організаціями, капеланськими службами та громадами.

Крім того, планується пілотний проєкт ресоціалізації ветеранів у Центрі підготовки населення до Національного спротиву Київської області — із залученням ветеранів, наприклад, до відбуття покарання у вигляді громадських робіт на цих об’єктах. У разі успішної реалізації досвід планується масштабувати на всю територію України.

Раніше у Мін’юсті анонсували подальший розвиток інституту альтернативних покарань і цифровізацію пробації.

